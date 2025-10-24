Migranti Mattarella | accessi legali per sconfiggere trafficanti

Ildenaro.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 24 ott. (askanews) – “Nelle politiche migratorie – che ci auguriamo trovino l’Unione Europea finalmente più consapevole che in passato della loro dimensione sovranazionale – si pone da molto tempo l’esigenza di un sistema per regolare in modo positivo il fenomeno e, in questo ambito – come tanti imprenditori hanno da tempo compreso – sono centrali la questione della formazione e della legalità degli accessi”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, concludendo al Quirinale la cerimonia di consegna delle insegne ai nuovi cavalieri del lavoro e alfieri del lavoro. “Ne conseguirebbe, oltre al contrasto al disordine dell’immigrazione clandestina, una sconfitta dei crudeli trafficanti di esseri umani, la cui azione criminale – ha osservato ancora Mattarella – provoca, quasi giorno per giorno, vittime innocenti che non possono lasciare indifferenti le nostre coscienze. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

migranti mattarella accessi legaliMattarella: ingressi legali per i migranti - "L'integrazione non è semplicemente esercizio di umanità e investimento sul futuro. Riporta rainews.it

Migranti, Mattarella: accessi legali per sconfiggere trafficanti - (askanews) – “Nelle politiche migratorie – che ci auguriamo trovino l’Unione Europea finalmente più consapevole che in passato della loro dimensione sovranazionale – si pone da molto tem ... msn.com scrive

migranti mattarella accessi legaliMigranti: Mattarella, 'centrali formazione e legalità, Ue sia consapevole fenomeno' - Tra gli altri ne consegue, nel medio periodo, un aspetto: quello di evitare una perdita ampia, rilevan ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Migranti Mattarella Accessi Legali