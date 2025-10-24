Microsoft presenta Mico l’erede AI di Clippy

Periodicodaily.com | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – A trent’anni dall’iconico e spesso invadente fermaglio di Office, Microsoft riporta in vita lo spirito di Clippy in una nuova forma. Si chiama Mico, ed è il volto ufficiale di Copilot nella modalità vocale: un piccolo personaggio animato, capace di reagire in tempo reale alle conversazioni con espressioni, movimenti e una sorprendente naturalezza. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

microsoft presenta mico l8217eredeMicrosoft da un volto alla sua IA: vi piace? - Si chiama Mico ed è il nuovo avatar di Copilot, progettato per rendere l'intelligenza artificiale più personale. Scrive msn.com

microsoft presenta mico l8217eredeMicrosoft presenta Mico, l’erede AI di Clippy - Un assistente virtuale animato e intelligente debutta in Windows: reazioni, espressioni e persino un tocco di nostalgia ... adnkronos.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Microsoft Presenta Mico L8217erede