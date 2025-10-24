Microsoft presenta Mico l’erede AI di Clippy
(Adnkronos) – A trent’anni dall’iconico e spesso invadente fermaglio di Office, Microsoft riporta in vita lo spirito di Clippy in una nuova forma. Si chiama Mico, ed è il volto ufficiale di Copilot nella modalità vocale: un piccolo personaggio animato, capace di reagire in tempo reale alle conversazioni con espressioni, movimenti e una sorprendente naturalezza. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
