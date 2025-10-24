Microsoft Office App per Android e iPhone è gratis con Word Excel e Powerpoint

Mentre fino a qualche anno fa sembrava molto scomodo e poco produttivo, oggi, sui moderni smartphone e tablet dotati di schermi grandi e possibilità di collegarci facilmente una tastiera esterna, un'applicazione come Microsoft Office diventa davvero efficiente e preziosa per lavorare in mobilità. Le applicazioni Office ufficiali, infatti, sono state ottimizzate per lavorare su dispositivi mobili con importanti miglioramenti rispetto al passato, rendendo possibile non solo fare modifiche a documenti esistenti, ma anche di crearne di nuovi da zero. Inoltre, la nuova app Office integra alcune funzionalità che permettono, per esempio, di scansionare con la fotocamera del telefono una tabella per poterla poi modificare su Excel oppure di creare presentazioni Powerpoint usando le foto fatte col cellulare. 🔗 Leggi su Navigaweb.net

