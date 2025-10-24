Microsoft lancia Mico l’erede IA della graffetta Clippy

24 ott 2025

Chiunque abbia usato un computer Windows tra la fine degli Anni 90 e i primi del nuovo millennio non può aver dimenticato Clippy. L’iconica e spesso invadente graffetta venne introdotta nella suite di Office 1997 e interveniva ogni qualvolta “pensava” che l’utente potesse aver bisogno di consigli o delucidazioni per usare il software. Ritirata nel 2006 poiché obsoleta con la nuova interfaccia grafica, è ora tornata con un nuovo aspetto e nome: Microsoft ha presentato Mico, l’assistente IA e volto di Copilot nella modalità vocale. «È ciò che Clippy avrebbe voluto essere se la tecnologia dell’epoca glielo avesse permesso», ha dichiarato il vicepresidente di prodotto e crescita di Microsoft AI Jacob Andreou a The Verge. 🔗 Leggi su Lettera43.it

