Michelle Hunziker | A 11 anni avevo deciso che Eros sarebbe diventato mio marito | VIDEO

Con dolcezza e nostalgia, Michelle Hunziker al Festival dello Spettacolo è tornata a parlare di Eros Ramazzotti

"A undici davanti a un suo video ho detto a mia madre che lo avrei sposato, lei mi prendeva in giro. È stata una favola" Michelle Hunziker racconta la sua storia d'amore con Eros Ramazzotti: https://fanpa.ge/XlhRq - facebook.com Vai su Facebook

Michelle Hunziker: "Eros Ramazzotti è ancora la mia famiglia" #14ottobre - X Vai su X

Michelle Hunziker su Eros Ramazzotti: “A 11 anni dissi a mia madre che lo avrei sposato, la nostra era una favola” - La conduttrice ha confessato di aver avuto un debole verso di lui fin da quando era solo una bambina: “Mia madre mi ... Come scrive fanpage.it

Michelle Hunziker: «Eros Ramazzotti? A 11 anni dissi a mia madre "sposerò quell'uomo", è stato un grande amore» - Al Festival dello Spettacolo, la tre giorni dedicata al mondo della televisione e del cinema, c’è anche Michelle Hunziker. Si legge su msn.com

Michelle Hunziker: «La storia con Eros Ramazzotti? Mi dispiace, oggi mi comporterei diversamente. Diventare mamma a 19 anni: la scelta più bella della mia vita» - Diventare mamma a 19 anni «è stata la scelta più bella della mia vita - Da ilgazzettino.it