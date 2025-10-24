Michelle conquista il pubblico di X Factor | rischia con En e Xanax di Bersani ed è al secondo turno
Il sogno di Michelle prosegue. Il palco del primo Live Show di X Factor ha visto l'apertura delle danze con un'esibizione che non è passata inosservata, quella di Michelle Lufo, la talentuosa artista della squadra di Francesco Gabbani. Sfida ardua e rischiosa per la concorrente riccionese, che ha. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Gard si riscatta e conquista tutti, mentre Michelle ci mostra il suo abisso. Le pagelle della quarta puntata del Pomeridiano di Amici 25 sono un giro sulle montagne russe. Chi ha brillato e chi, invece, ci ha deluso? Leggi l’articolo completo su Allmusicitalia.it # - facebook.com Vai su Facebook