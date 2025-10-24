Michelle conquista il pubblico di X Factor | rischia con En e Xanax di Bersani ed è al secondo turno

Riminitoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sogno di Michelle prosegue. Il palco del primo Live Show di X Factor ha visto l'apertura delle danze con un'esibizione che non è passata inosservata, quella di Michelle Lufo, la talentuosa artista della squadra di Francesco Gabbani. Sfida ardua e rischiosa per la concorrente riccionese, che ha. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

