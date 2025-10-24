Michele prof italiano detenuto in Albania | la notizia è appena arrivata

L’ aria di Fiumicino sa di libertà e di sollievo: per Michele D’Angelo, docente di Biologia all’Università dell’Aquila, il ritorno in Italia segna la fine di un incubo durato 75 giorni. Il docente era rimasto coinvolto in un incidente stradale nei pressi di Valona, in Albania, in cui aveva perso la vita un 16enne. L’ auto guidata da D’Angelo era entrata in collisione con una Mercedes che si era ribaltata. Dopo l’incidente, il professore era stato arrestato a inizio agosto e trattenuto nel carcere di Fier, in attesa degli accertamenti tecnici e delle decisioni della Procura. Il tribunale di Fier ha infine concesso la liberazione su cauzione, permettendo il rientro immediato del docente in Italia e la possibilità di difendersi in libertà, pur con l’obbligo di firma. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

