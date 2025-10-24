Michaela Benthaus | Il suo Volo Spaziale e il Futuro dell’Inclusione
Michaela Benthaus: Pioniera nell'Inclusione delle Persone con Disabilità nello Spazio Michaela Benthaus è una leader innovativa, impegnata a rivoluzionare l'inclusione delle persone con disabilità nel settore spaziale. Con una visione audace e un approccio orientato ai risultati, sta creando opportunità senza precedenti per garantire che tutti possano contribuire e partecipare alle esplorazioni spaziali. La sua dedizione all'accessibilità e all'uguaglianza rappresenta un passo. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it
Dopo un incidente del 2018 che l'ha resa paraplegica, Michaela Benthaus non ha mai mollato il suo sogno. Ed ora la sua missione con Blue Origin è storica perché dimostra che la disabilità non è un limite, ma una variabile da includere nella progettazione de - facebook.com Vai su Facebook
Michaela Benthaus, chi è la prima astronauta disabile che andrà nello spazio - X Vai su X
Chi è Michaela Benthaus, la prima astronauta disabile ad andare nello spazio - Michaela Benthaus: la biografia, la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sull'astronauta tedesca in sedia a rotelle. Da donnaglamour.it
Oltre ogni barriera: Michaela Benthaus, la prima astronauta in sedia a rotelle ad andare nello spazio - Non significa più scoprire nuove terre, ma ridisegnare i confini del possibile. iodonna.it scrive
Michaela Benthaus, la prima astronauta su sedia a rotelle pronta a volare con Blue Origin - Il 30 settembre 2018, durante una discesa in mountain bike, Michaela Benthaus ha perso l’uso delle gambe. Si legge su repubblica.it