Michael Jordan in vacanza | canestro o figuraccia?
Michael Jordan ha raccontato in un'intervista un aneddoto: poche settimane fa aveva affittato una casa mentre era in vacanza per vedere la Ryder Cup di golf. il proprietario di casa "è venuto per farsi qualche foto e poi mi ha chiesto, davanti ai nipoti, di tirare un tiro libero. Non ero così preoccupato da anni", ha detto il leggendario cestista americano. Poi dalla lunetta ha tirato un tiro libero perfetto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
