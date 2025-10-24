Michael Jordan in vacanza | canestro o figuraccia?

Tgcom24.mediaset.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Michael Jordan ha raccontato in un'intervista un aneddoto: poche settimane fa aveva affittato una casa mentre era in vacanza per vedere la Ryder Cup di golf. il proprietario di casa "è venuto per farsi qualche foto e poi mi ha chiesto, davanti ai nipoti, di tirare un tiro libero. Non ero così preoccupato da anni", ha detto il leggendario cestista americano. Poi dalla lunetta ha tirato un tiro libero perfetto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

michael jordan in vacanza canestro o figuraccia

© Tgcom24.mediaset.it - Michael Jordan in vacanza: canestro o figuraccia?

Leggi anche questi approfondimenti

michael jordan vacanza canestroMichael Jordan torna... a fare canestro: "Ero nervoso" - L'ex cestista americano, oggi 62 anni, è tornato a toccare il pallone in vacanza, come mostrato da un video diventato rapidamente virale su X ... Segnala msn.com

michael jordan vacanza canestroBasket, Michael Jordan scende di nuovo in campo: “Ero molto nervoso” - Dopo anni lontano dai riflettori, Michael Jordan torna a tirare a canestro. 105.net scrive

Michael Jordan, quando sfasciò il canestro a Trieste: maglia all'asta - nera di Michael Jordan (con la quale disputò un'amichevole a Trieste nel 1985), che sarà venduta all'asta da Sotheby's al prezzo base di 420. tuttosport.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Michael Jordan Vacanza Canestro