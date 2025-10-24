Michael B Jordan in trattative per interpretare Ricardo Tubbs in Miami Vice di Joseph Kosinski

Michael B. Jordan è in trattative iniziali per interpretare Ricardo “Rico” Tubbs nel reboot cinematografico di Miami Vice di Joseph Kosinski. Michael B. Jordan, uno degli attori più amati di Hollywood, è la scelta ideale per un autore di blockbuster come Kosinski, la cui filmografia include pellicole come “ Top Gun: Maverick ” e “ F1: Il Film “. Come Kosinski, Jordan ha un talento naturale nell’infondere storie umane autentiche in film di successo, come nel franchise di “ Creed “, di cui è anche regista. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

