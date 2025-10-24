Micari attacca | Il Gal Taormina Peloritani usato come strumento di propaganda politica
L’ingegnere e professore universitario Fabrizio Micari, già rettore dell’Università di Palermo e candidato alla presidenza della Regione Siciliana nel 2017 per il centrosinistra, interviene con durezza sulla gestione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) in Sicilia, puntando il dito contro quello di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Micari attacca: “Il Gal Taormina Peloritani usato come strumento di propaganda politica” ift.tt/Qz9BIOy - X Vai su X