Miastenia grave a Milano la danza accende riflettori sulla patologia
(Adnkronos) – La danza come strumento per superare i limiti imposti dal dolore. Dal 24 al 26 ottobre in piazza Gae Aulenti a Milano una ballerina si muoverà all'interno di una struttura in lycra e ferro, simbolo della fatica quotidiana e della resistenza invisibile che accompagna chi convive con la miastenia grave. Con la performance . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
In Sardegna la #MiasteniaGravis non è poi così rara: l’isola detiene, infatti, l’incidenza e la prevalenza più alte al mondo. E proprio per questo motivo la patologia sarà al cuore di un confronto importante: “Miastenia Gravis, la Sardegna al centro”, in programma - facebook.com Vai su Facebook
Miastenia grave, a Milano la danza accende riflettori sulla patologia - Dal 24 al 26 ottobre in piazza Gae Aulenti la performance artistica 'Oltre la miastenia, libera il tuo movimento' ... Segnala adnkronos.com