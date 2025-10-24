Miasmi alla Foce i pm convocano Comune e forze dell’ordine | Intervenire subito

Nel mirino il depuratore di Punta Vagno, l’accelerazione dopo i sopralluoghi dei giorni scorsi di carabinieri e Asl. Allarme per i lavoratori dell’impianto. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Miasmi alla Foce, i pm convocano Comune e forze dell’ordine: “Intervenire subito”

