Miasmi alla Foce cresce l' emergenza La Procura chiede di intervenire | Il fatto del giorno

Le segnalazioni e le denunce degli abitanti si moltiplicano, mentre il sopralluogo di Asl e carabinieri al depuratore di Puntavagno ha permesso d’incamerare dati poco confortanti. Per questo stamattina la Procura ha convocato urgentemente a palazzo di giustizia i vertici di Comune, polizia locale, Asl, Arpal e vigili del fuoco, sollecitando a soluzioni immediate per risolvere il problema dei miasmi della Foce, che in presenza di vento forte possono estendersi al centro o in ulteriori quartieri del Levante. Ne parla Matteo Indice della cronaca di Genova. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Miasmi alla Foce, cresce l'emergenza. La Procura chiede di intervenire | Il fatto del giorno

