Miami Vice Michael B Jordan sarà Tubbs nel film reboot della leggendaria serie crime?

Il reboot cinematografico di Miami Vice sembra prendere sempre più forma. Michael B. Jordan sarebbe infatti in trattative per interpretare Ricardo Tubbs, uno dei due detective protagonisti della celebre serie anni Ottanta. Si tratterebbe ancora di una fase preliminare — nessun accordo è stato ufficialmente chiuso — ma le parti sembrano vicine a un’intesa. A quanto afferma Deadline, infatti, Universal avrebbe infatti riorganizzato il calendario di produzione per permettere a Jordan di concludere la post-produzione del suo prossimo film da regista, The Thomas Crown Affair, e prendere parte alle riprese di Miami Vice, previste per la seconda metà del 2026. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

