Miami Vice | Michael B Jordan sarà il detective Tubbs nel reboot?

L'attore sta concludendo le trattative con Universal per diventare uno dei protagonisti del reboot che sarà diretto da Joseph Kosinski. La nuova versione di Miami Vice, targata Universal, potrebbe avere tra i suoi protagonisti Michael B. Jordan. L'attore, attualmente impegnato nelle trattative con la produzione, dovrebbe avere la parte del detective Ricardo Tubbs nel progetto le cui riprese dovrebbero svolgersi nel 2026. I primi dettagli del film reboot Alla regia del film di Miami Vice sarà impegnato Joseph Kosinski, mentre la sceneggiatura sarà firmata da Eric Warren Singer e Dan Gilroy. Nel team della produzione dovrebbe esserci anche Dylan Clark. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Miami Vice: Michael B. Jordan sarà il detective Tubbs nel reboot?

