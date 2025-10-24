Miami Vice | Austin Butler affiancherà Michael B Jordan nel cast del film reboot?
Il protagonista di Elvis, secondo le nuove indiscrezioni, sarebbe impegnato nelle trattative con i produttori del reboot cinematografico. Poche ore fa era emersa la notizia che Michael B. Jordan sta ultimando le trattative per recitare nel film reboot di Miami Vice. Le fonti di Variety sostengono ora che accanto alla star di Creed potrebbe esserci Austin Butler, il protagonista di Elvis e del secondo capitolo della saga cinematografica di Dune. I ruoli delle star in Miami Vice I due attori dovrebbero quindi interpretare i detective Ricardo "Rico" Tubbs e James "Sonny" Crockett, i personaggi interpretati nella serie Miami Vice da Don Johnson e Philip Michael Thomas. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
«Austin Butler in pole position per il ruolo di Sonny Crockett nel nuovo film di Miami Vice», questa è la notizia che ha acceso le discussioni tra i fan e gli addetti ai lavori. Joseph Kosinski, regista del progetto, sembra aver finalmente deciso su chi saranno i prot - facebook.com Vai su Facebook
Miami Vice: Austin Butler in trattative per affiancare Michael B. Jordan - Austin Butler è in trattative preliminari per interpretare James “Sonny” Crockett nel nuovo reboot di Miami Vice diretto da Joseph Kosinski. Segnala filmpost.it
Miami Vice: Austin Butler è il favorito per il ruolo del detective James “Sonny” Crockett! - L'attore Austin Butler potrebbe raccogliere l'eredità di Don Johnson nel nuovo adattamento cinematografico della serie cult Miami Vice. Si legge su cinematographe.it
Miami Vice, Michael B. Jordan sarà Tubbs nel film reboot della leggendaria serie crime? - Jordan sarebbe infatti in trattative per interpretare Ricardo Tubbs, uno dei due detective protagonisti della celeb ... Da msn.com