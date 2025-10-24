Il protagonista di Elvis, secondo le nuove indiscrezioni, sarebbe impegnato nelle trattative con i produttori del reboot cinematografico. Poche ore fa era emersa la notizia che Michael B. Jordan sta ultimando le trattative per recitare nel film reboot di Miami Vice. Le fonti di Variety sostengono ora che accanto alla star di Creed potrebbe esserci Austin Butler, il protagonista di Elvis e del secondo capitolo della saga cinematografica di Dune. I ruoli delle star in Miami Vice I due attori dovrebbero quindi interpretare i detective Ricardo "Rico" Tubbs e James "Sonny" Crockett, i personaggi interpretati nella serie Miami Vice da Don Johnson e Philip Michael Thomas. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Miami Vice: Austin Butler affiancherà Michael B. Jordan nel cast del film reboot?