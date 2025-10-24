Michael B. Jordan è in trattativa per ottenere uno dei due ruoli principali in Miami Vice, il nuovo adattamento della famosa serie tv anni ottanta. Secondo il the Hollywood Reporter, infatti, Universal Pictures sembra aver trovato in Michael B. Jordan (Creed) l’attore perfetto per interpretare Ricardo Tubbs. La fonte ha aggiunto che lo studios attualmente continua a cercare l’interprete di James Crockett. Nella serie originale anni ottanta i due ruoli sono stati interpretati da Don Johnson e Philip Michael Thomas, mentre nel film reboot diretto da Michael Mann nel 2006 ad ottenere i due ruoli sono stati Colin Farrell e Jamie Foxx. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Miami Vice | A Michael B. Jordan uno dei due ruoli principali