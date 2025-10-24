Mi sposo c’è già la data La vip di Canale 5 vola verso le nozze | l’annuncio più bello in tv

La bella vip di Canale 5 è pronta al matrimonio. La celebre ex concorrente del Grande Fratello, influencer e cestista, ha annunciato ufficialmente che sposerà il compagno, con cui vive una storia d’amore che sembra uscita da una sceneggiatura romantica. Ospite nel salotto di La Volta Buona, lei ha raccontato con emozione la loro storia: un amore nato da giovanissimi, poi interrotto e infine ritrovato dopo undici anni. “Siamo stati insieme da piccoli, dai 18 ai 20 anni — ha spiegato — poi la vita ci ha separati: io mi sono trasferita a Roma, lui giocava a basket come me, ma stavamo lontani. Non ci siamo visti dal 2013 al 2024. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

