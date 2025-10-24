Mi sono innamorata lo risposerei altre 1000 volte | la torinese Roberta a Matrimonio a Prima Vista ha trovato Luca l' anima gemella

Missione compiuta per Roberta e per il team di psicologi e sociologi di Matrimonio a Prima Vista. La 28enne di Cumiana grazie al programma, che va in onda su Real Time, che fa sposare coppie di sconosciuti senza essersi mai visti prima, ha trovato l'amore.L'anima gemella di Roberta Murano, 28. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

