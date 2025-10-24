Mi sono innamorata lo risposerei altre 1000 volte | la torinese Roberta a Matrimonio a Prima Vista ha trovato Luca l' anima gemella
Missione compiuta per Roberta e per il team di psicologi e sociologi di Matrimonio a Prima Vista. La 28enne di Cumiana grazie al programma, che va in onda su Real Time, che fa sposare coppie di sconosciuti senza essersi mai visti prima, ha trovato l'amore.L'anima gemella di Roberta Murano, 28. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
E niente, dopo la Falena Cremisi mi sono innamorata dell’eleganza di Barbara Villa e la sto seguendo per tutte le “Londre” di questo audiolibro. Dura 23 ore (gulp!) quindi ci sono buone probabilità che lo finisca tra due anni, ma non ho resistito e ho dovuto far - facebook.com Vai su Facebook
“Mi sono innamorata…” #LaNotteNelCuore vi aspetta STASERA su #Canale5 e su Mediaset Infinity! - X Vai su X
"Mi sono innamorata, lo risposerei altre 1000 volte": la torinese Roberta a Matrimonio a Prima Vista ha trovato Luca, l'anima gemella - La 28enne di Cumiana grazie al programma, che va in onda su Real Time, che fa sposare coppie di ... torinotoday.it scrive