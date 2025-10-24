Mi regali un sorriso i giovani intrattengono gli ospiti della casa di riposo ' Zangheri' due sabati al mese

Forlitoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nasce una collaborazione tra casa di riposo Zangheri e l’associazione Rotary Club Forlì Tre Vall. Protagonisti saranno gli ospiti della residenza e i giovani dell’Interact Forlì Tre Valli, ragazzi dai 12 ai 19 anni, uniti dalla gioia di realizzare attività che mettono al centro la solidarietà e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

