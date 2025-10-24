Mi hanno teso una trappola Ci attirarono a casa di questa ragazza lei e la sua amica ci offrirono vino con dentro sostanze e c’era un paparazzo pronto a scattare | il racconto di Daniel Ducruet
Daniel Ducruet è un nome che sulla fine degli anni ’90 ha tenuto banco sui giornali di gossip di mezzo mondo. Lui, prima guardia del corpo e poi marito di Stephanie di Monaco, la tradì con una spogliarellista, Fili Hauteman. Era l’anno 1996 e il tradimento fece naufragare il matrimonio. Ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona nella puntata del 23 ottobre, Ducreut ha raccontato: “Sono stato vittima di una trappola”. Queste parole non sono una novità, perché Ducruet ha sempre sostenuto di essere stato vittima di un complotto e nel salotto del pomeriggio di RaiUno ha spiegato di non avere “fatto un processo civile, ma penale, perché non ho voluto guadagnare soldi da questa storia”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
