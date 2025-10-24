Metsola | Il Sud è strategico per l?Unione e rende il continente più forte

Ilmattino.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

  «Il Sud dell?Europa dà fiducia al futuro dell?Unione Europea» dice la presidente dell?Europarlamento Roberta Metsola nell?intervista da remoto. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

