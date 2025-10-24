Metropolitana chiusura anticipata per tre sere non consecutive
Il piano di manutenzione serale della metropolitana della nuova settimana prevede fasi di test sui nuovi treni in consegna, il pre-esercizio in fuori servizio dei nuovi treni già collaudati, la manutenzione dell’armamento ferroviario e degli impianti di rilevazione incendi.Per consentire. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
La Città metropolitana di Catania proroga fino al 30 ottobre 2025 la chiusura parziale dell’Asse dei Servizi Catania–Bicocca (SP 70/I). Lavori di manutenzione e installazione torri faro provocheranno disagi e deviazioni verso l’aeroporto di Fontanarossa #As - facebook.com Vai su Facebook
Metro Napoli, sospesa la chiusura anticipata della Linea 1: treni regolari dal 14 al 16 ottobre - Ad annunciarlo è stata l'ANM attraverso i suoi profili social rendendo noto che gli orari ridotti consueti non ... Scrive ilmattino.it