Metro Napoli-Afragola Zinzi | Basta strumentalizzazioni
Tempo di lettura: 2 minuti “Leggo e sento affermazioni assolutamente prive di fondamento con cui i partiti di opposizione, evidentemente in difficoltà, stanno cercando in maniera strumentale di attaccare il Governo e il Mit che mai come ora sta investendo ingenti risorse in Campania e nel Mezzogiorno per invertire una triste rotta che si era consolidata con gli ultimi governi di centrosinistra. Assicuriamo, sia l’opposizione che i nostri alleati da cui ci aspettiamo piena sintonia e lealtà in vista delle elezioni regionali, che la metropolitana Napoli-Afragola sarà portata a termine. Il lavoro che stiamo portando avanti al Mit e in Parlamento permetterà ai nostri cittadini di avere presto un’opera strategica in più”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
