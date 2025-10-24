Meteo Roma del 24-10-2025 ore 19 | 15

meteo e neri trovati all'ascolto le previsioni del tempo al Nord e al mattino nuvolosità irregolare schiarite su tutte le 1 con tempo asciutto al pomeriggio neve sulle Alpi dai 1700 metri nessuna variazione altrove in serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi al centro la mattina regolare su tutti i settori ma con tempo stabile qualche piovasco atteso tra Toscana e Umbria al pomeriggio maggiore nuvolosità in transito ma senza fenomeni di rilievo associati in serata e nottata atteso nuovo peggioramento a partire dalle regioni tirreniche con acquazzoni e temporali al sud Al mattino molte nubi in transito su tutti i settori ma con tempo per lo più asciutto al pomeriggio nessuna variazione con tempo asciutto cieli irregolarmente nuvolosi in serata ancora molte nubi e precipitazioni tra Sardegna e campagna nella notte invariato altrove temperature minime e massime stabili o in calo al Nord in lieve rialzo al centro-sud e previsioni del tempo sono a cura del centro meteo meteo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

