meteo en ritrovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi Salvo locali fenomeni sul Friuli è lungo l'arco alpino con neve oltre 1200 1600 metri al pomeriggio residui fenomeni sui Friuli soleggiato altrove entrata nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi locali fenomeni sulle Alpi occidentali con neve a quote medie al centro al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi al pomeriggio di cieli pienamente soleggiati in serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi al sud Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di Cherry sereni o poco nuvolosi al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo insieme a prendere la notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con Cieli poco nuvolosi Ampi spazi di sereno ancora sulla Sicilia in generale diminuzione massime stabili o in lieve rialzo al nord è in calo sul resto d'Italia previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 24-10-2025 ore 06:15