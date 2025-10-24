Meteo Roma del 24-10-2025 ore 06 | 15
meteo en ritrovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi Salvo locali fenomeni sul Friuli è lungo l'arco alpino con neve oltre 1200 1600 metri al pomeriggio residui fenomeni sui Friuli soleggiato altrove entrata nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi locali fenomeni sulle Alpi occidentali con neve a quote medie al centro al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi al pomeriggio di cieli pienamente soleggiati in serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi al sud Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di Cherry sereni o poco nuvolosi al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo insieme a prendere la notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con Cieli poco nuvolosi Ampi spazi di sereno ancora sulla Sicilia in generale diminuzione massime stabili o in lieve rialzo al nord è in calo sul resto d'Italia previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
METEO ROMA: sole o pioggia nelle prossime ore? Le previsioni dettagliate sul sito #meteo #roma #meteoroma - facebook.com Vai su Facebook
Allerta meteo gialla dalle prime ore di domani, mercoledì 15 ottobre, e per le successive 12 ore. ? Previste precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori costieri meridionali, con quantitativi cumulati general - X Vai su X
Meteo a Roma e nel Lazio, allerta fino a venerdì. Protezione civile: "Evitare le aree verdi" - Le indicazioni alla cittadinanza in caso di vento forte sono di non esporsi nei pressi di una serie di luoghi a rischio ... Si legge su romatoday.it
Meteo Roma del 23-10-2025 ore 19:15 - meteo en ritrovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino tempo stabile con Cieli poco nuvolosi Salvo locali fenomeni sul Friuli ... romadailynews.it scrive
Meteo Roma – Continua l’ottobrata con bel tempo e clima mite almeno fino ad inizio prossima settimana - Tempo stabile con cieli per lo più soleggiati e clima mite almeno fino ad inizio prossima settimana, continua dunque l'ottobrata ... Secondo centrometeoitaliano.it