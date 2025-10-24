Meteo le previsioni in Campania per venerdì 24 ottobre 2025

Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, venerdì 24 ottobre 2025. Avellino – Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3391m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Ovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sudovest. Allerte meteo previste: vento. Benevento – Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3245m.

