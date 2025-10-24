Meteo Latina maltempo nel fine settimana in provincia | nuova allerta per la pioggia

Sarà un fine settimana all’insegna del maltempo l’ultimo di ottobre nella provincia di Latina, e in parte del Lazio. A dirlo sono le previsioni degli esperti ma anche l’allerta meteo della protezione civile regionale diramata nelle scorse ore.Nell’avviso di condizioni meteorologiche avverse viene. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Allerta meteo oggi nel Lazio: a Roma, Latina, Frosinone, Rieti e Viterbo sono previste piogge e temporali dalla mattina di oggi, martedì 21 ottobre, fino alle successive 12/18 ore - facebook.com Vai su Facebook

Latina Quotidiano - X Vai su X

Maltempo, allerta meteo per vento forte - La Protezione Civile regionale ieri ha emesso un'allerta per quanto riguarda il maltempo previsto a partire dal primo pomeriggio di oggi. Scrive h24notizie.com

Meteo, Addio sole di fine Ottobre: CICLONE anche nel Ponte di Ognissanti - Anticiclone in crisi e perturbazioni in arrivo: il Ponte di Ognissanti sarà instabile con piogge e cieli grigi su gran parte d’Italia ... Si legge su meteogiornale.it

Maltempo, ciclone sull'Italia: «In arrivo la pioggia di tre mesi in tre giorni». Allerta meteo e scuole chiuse, le regioni a rischio - Meteo, ancora maltempo e pioggia nei prossimi giorni: un mini ciclone coinvolgerà nella giornata di giovedì 23 ottobre molte regioni. Riporta msn.com