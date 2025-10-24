Meteo la verità sull' inverno 2025-26 Giuliacci | Ecco come sarà
Dopo anni di stagioni invernali sempre più miti e avare di neve, anche l'inverno 2025-2026 si preannuncia nel segno delle temperature "medie". A dirlo è il meteorologo Mario Giuliacci, che in una sua recente analisi ha tracciato le linee generali del clima dei prossimi mesi: «Non dobbiamo aspettarci un inverno freddo e nevoso come alcuni vogliono farvi credere». Negli ultimi trent'anni, ricorda l'esperto meteo in un video pubblicato sul canale YouTube MeteoGiuliacci, le temperature medie italiane invernali sono aumentate di circa due gradi rispetto agli anni Settanta. Un cambiamento che ha spinto più in alto la quota neve, oggi situata 300-500 metri sopra i livelli di mezzo secolo fa. 🔗 Leggi su Iltempo.it
News recenti che potrebbero piacerti
Qui solo verità ! Ancora freddo e piogge Per gli ultimi aggiornamenti sul meteo seguiteci su www.meteogiuliacci.it Per maggiori info sui nostri prodotti e sulle nostre stazioni meteo: www.meteo-system.com #davis #davisinstruments #weatherstation #w - facebook.com Vai su Facebook
“Liliana Segre ha detto la verità: chi non vuole riconoscere quello che é successo ha degli scheletri nell’armadio” Annalisa Cuzzocrea a #CTCF - X Vai su X
Previsioni meteo, la verità sull'inverno 2025-26. Giuliacci: "Ecco come sarà" - Dopo anni di stagioni invernali sempre più miti e avare di neve, anche l’inverno 2025- Come scrive iltempo.it
Meteo, inverno 2025/2026 con scenari a sorpresa? - Il ritorno della Niña e un possibile indebolimento del Vortice Polare potrebbero riportare sull’Europa un inverno ricco di sorprese. Da meteo.it
Meteo: Effetto Nina, clamorose novità, l'Inverno potrebbe sorprenderci. L'approfondimento - Si tratta della Niña, un fenomeno atmosferico che prende forma nell’Oceano Pacifico, ma con effetti su scala ... Come scrive ilmeteo.it