Dopo anni di stagioni invernali sempre più miti e avare di neve, anche l'inverno 2025-2026 si preannuncia nel segno delle temperature "medie". A dirlo è il meteorologo Mario Giuliacci, che in una sua recente analisi ha tracciato le linee generali del clima dei prossimi mesi: «Non dobbiamo aspettarci un inverno freddo e nevoso come alcuni vogliono farvi credere». Negli ultimi trent'anni, ricorda l'esperto meteo in un video pubblicato sul canale YouTube MeteoGiuliacci, le temperature medie italiane invernali sono aumentate di circa due gradi rispetto agli anni Settanta. Un cambiamento che ha spinto più in alto la quota neve, oggi situata 300-500 metri sopra i livelli di mezzo secolo fa.

© Iltempo.it - Meteo, la verità sull'inverno 2025-26. Giuliacci: "Ecco come sarà"