Metastasi vertebrali da glioblastoma | il Sant' Anna presenta approccio terapeutico che migliora la qualità di vita dei pazienti

In occasione del 74° Congresso Nazionale della Società Italiana di Neurochirurgia tenutosi a Brescia nei giorni scorsi, il dottor Silvio Domenico Bellocchi, direttore della Neurochirurgia del Sant'Anna, ha presentato una comunicazione scientifica dal titolo “Metastasi vertebrali da glioblastoma. 🔗 Leggi su Quicomo.it

