Meta cerca di riconquistare gli adolescenti su Instagram ma la scelta è molto stravagante

Meta sta cercando di riconnettersi con il pubblico più giovane attraverso una mossa interessante. Instagram ha introdotto sei nuove icone personalizzabili esclusivamente per gli account teenager, permettendo loro di modificare l’aspetto dell’applicazione sul proprio dispositivo. Le nuove opzioni includono stili definiti chrome, cosmic, slime e altri, progettati dall’illustratore Don Carlos in collaborazione con il team di design di Instagram. La funzionalità arriva in concomitanza con un aggiornamento più sostanziale delle impostazioni di sicurezza per i teenager, che include protezioni semplificate allineate al sistema di classificazione dei film. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Meta cerca di riconquistare gli adolescenti su Instagram, ma la scelta è molto stravagante

Altre letture consigliate

Cipro Un angolo di Mediterraneo da scoprire... Cipro Nord è la meta ideale per chi cerca luoghi nascosti e spiagge incontaminate. L'Alpiclub Kaya Artemis Resort, situato lungo la costa sabbiosa di Bafra, offre comfort, qualità e un'atmosfera informale, perfetti p - facebook.com Vai su Facebook

Meta presenta i controlli parentali per gestire e monitorare le chat tra adolescenti e IA, offrendo più sicurezza e trasparenza nell’uso dell’intelligenza artificiale - Meta introduce dal 2026 nuovi controlli parentali per rendere più sicuro l’uso dell’intelligenza artificiale da parte degli adolescenti su Instagram e altre piattaforme ... Riporta libero.it

Quanto sono sicuri i chatbot per gli adolescenti, lo studio su Meta AI: “Possono rafforzare i pensieri suicidi” - Il suicidio di Adam Raine, il ragazzo di 16 anni che secondo le accuse dei genitori si sarebbe tolto la vita dopo aver parlato per mesi con ChatGPT, non è stato l'unico caso in cui i chatbot sono ... Da fanpage.it

Meta: account per adolescenti in tutto il mondo - Gli account per adolescenti su Facebook e Messenger con le relative restrizioni e protezioni sono ora disponibili in tutto il mondo, come su Instagram. Lo riporta punto-informatico.it