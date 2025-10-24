Mestre parroco annulla festicciola di Halloween | Serve rispetto per i bimbi morti in guerra
Il parroco, inoltre, ha rimarcato le tragedie che ogni giorno si verificano a Gaza e in Ucraina, così come in territori di cui purtroppo si parla meno, come l'Africa, lo Yemen, il Ciad, la Nigeria e il Sudan: "Possibile dimenticare tutto nel giro di pochi giorni? Passare da queste tragedie a un immaginario fatto di teschi, scheletri e quant'altro?". 🔗 Leggi su Ildifforme.it
