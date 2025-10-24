Messina momenti di paura per il Rugby Benevento agli imbarchi | accerchiati da un gruppo incappucciato con bastoni e petardi

Feedpress.me | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Momenti di forte tensione domenica scorsa per atleti e staff del Rugby Benevento, impegnati a Messina per una gara del campionato di Serie B. In attesa dell’imbarco, nel piazzale della Rada San Francesco, la squadra è stata avvicinata da un gruppo di persone incappucciate — presumibilmente ultras — che hanno fatto esplodere alcuni petardi e brandito bastoni, minacciando i tre minibus del. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Messina, momenti di paura per il Rugby Benevento agli imbarchi: accerchiati da un gruppo incappucciato con bastoni e petardi

