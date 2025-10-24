Messi doveva rivoluzionare la Mls ma nulla è davvero cambiato Guardian
Messi domina la Mls ma senza lasciare il segno, nonostante i record. L’articolo del Guardian si apre così: “Ok, alzate la mano. Quanti di voi sapevano che Lionel Messi – una superstar mondiale che ha deciso di trascorrere i prossimi tre anni negli Stati Uniti – ha appena concluso la miglior stagione individuale nella storia della Major League Soccer? Siate onesti. La maggior parte delle persone non sarà particolarmente sorpresa da questa notizia. Tutti sanno che il più grande calciatore di tutti i tempi sta terminando la sua carriera in Nord America, giocando per quella squadra con le maglie rosa che spuntano ovunque come una splendida ma tossica muffa aliena. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Approfondisci con queste news
Messi infrange record su record, ma la lega non ne trae alcun reale beneficio. In Europa è ormai un ricordo, e negli Stati Uniti gli spettatori calano. - facebook.com Vai su Facebook
Messi rinnova a vita con l’Inter Miami, resterà in MLS fino a 41 anni: i dettagli del contratto - Messi ha firmato il rinnovo di contratto con l'Inter Miami in vista dei Mondiali 2026: tutti i dettagli sul nuovo accordo che scadrà quando lo deciderà ... Riporta fanpage.it
Infinito Messi: Leo verso il rinnovo. Vuole tutto, Mls e Mondiale - Ma Espn ha anticipato che nelle prossime due settimane arriverà il rinnovo del contratto di Leo Messi con l’Inter Miami. Si legge su gazzetta.it
Messi, futuro ancora in Mls: rinnovo vicino con l’Inter Miami, i dettagli - Il club americano sta infatti lavorando ai dettagli per prolungare oltre il 2026 il contratto con il campione argentino: il rinnovo ... Da tuttosport.com