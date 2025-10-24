Messi doveva rivoluzionare la Mls ma nulla è davvero cambiato Guardian

Messi domina la Mls ma senza lasciare il segno, nonostante i record. L’articolo del Guardian si apre così: “Ok, alzate la mano. Quanti di voi sapevano che Lionel Messi – una superstar mondiale che ha deciso di trascorrere i prossimi tre anni negli Stati Uniti – ha appena concluso la miglior stagione individuale nella storia della Major League Soccer? Siate onesti. La maggior parte delle persone non sarà particolarmente sorpresa da questa notizia. Tutti sanno che il più grande calciatore di tutti i tempi sta terminando la sua carriera in Nord America, giocando per quella squadra con le maglie rosa che spuntano ovunque come una splendida ma tossica muffa aliena. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

