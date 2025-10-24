Meritocrazia Italia Terracciano Uniroma | Ai può essere strumento di sviluppo sociale se ben utilizzata

Ildifforme.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – “Il mio intervento odierno si è concentrato sul ruolo delle intelligenze artificiali nel contesto della deglobalizzazione, che è certamente un fenomeno economico ma anche politico, dal momento che riguarda il confronto tra le spinte verso una sorta di autarchia economica, che poi si può trasformare in autarchia culturale e quindi sociale, con la . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

meritocrazia italia terracciano uniroma ai pu242 essere strumento di sviluppo sociale se ben utilizzata

© Ildifforme.it - Meritocrazia Italia, Terracciano (Uniroma): “Ai può essere strumento di sviluppo sociale se ben utilizzata”

News recenti che potrebbero piacerti

meritocrazia italia terracciano uniromaMeritocrazia Italia, Terracciano (Uniroma): "Ai può essere strumento di sviluppo sociale se ben utilizzata" - Al settimo congresso dell'associazione a Roma: 'Proprietà e sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale in mano ai soli privati è un problema' ... Come scrive adnkronos.com

Politica: dal 23 al 25 Congresso 'Meritocrazia Italia', tra ospiti Vannacci e presidente Anm - Roma si prepara a ospitare il VII Congresso nazionale di 'Meritocrazia Italia', in programma il 23, 24 e 25 ottobre presso il Teatro Rossini, in piazza di Santa Chiara. Segnala adnkronos.com

Cerca Video su questo argomento: Meritocrazia Italia Terracciano Uniroma