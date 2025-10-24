Meritocrazia Italia Mauriello | Puntare sul merito per una società più giusta

Ildifforme.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – “La nostra missione è portare la cultura del merito ovunque: nelle scuole, nelle chiese, tra la gente, tra i cittadini. Senza barriere, senza distinzione di luogo, di zona o di ideologia. La meritocrazia deve essere un valore che appartiene a tutti: non è di destra, di sinistra o di centro. Continueremo a promuovere . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

meritocrazia italia mauriello puntare sul merito per una societ224 pi249 giusta

© Ildifforme.it - Meritocrazia Italia, Mauriello: “Puntare sul merito per una società più giusta”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

meritocrazia italia mauriello puntareVII Congresso nazionale di Meritocrazia Italia, a Roma il 23, 24 e 25 ottobre - Con la presentazione del libro 'Il merito della democrazia', del presidente Walter Mauriello ... Da adnkronos.com

Cerca Video su questo argomento: Meritocrazia Italia Mauriello Puntare