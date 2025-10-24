Meret out almeno un mese la frattura potrebbe anche essere scomposta Ansa
Come noto, il Napoli è costretto a fare i conti con la tegola Alex Meret. Il portiere azzurro ha riportato una frattura del secondo metatarso del piede destro che lo terrà lontano dai campi per un bel po’. Quanto è ancora difficile dirlo, ma i colleghi di Ansa sottolineano che la frattura potrebbe anche essere scomposta e che nel migliore dei casi l’estremo difensore resterà out almeno un mese. Le ultime sull’infortunio di Meret. “Il portiere del Napoli ovviamente non ci sarà domani contro l’Inter e nei prossimi giorni verrà valutata l’intensità della frattura per capire i tempi di recupero. La frattura potrebbe infatti rivelarsi anche scomposta e potrebbe portare Meret a un intervento chirurgico. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Leggi anche questi approfondimenti
L'agente di Alex Meret, Federico Pastorello, è tornato a parlare della trattativa per il rinnovo del contratto del portiere con il Napoli Il procuratore conferma come per l'estremo difensore fossero arrivate almeno 4-5 offerte, ma la volontà di restare in azzurr - facebook.com Vai su Facebook
Calcio: Napoli; Frattura al piede per Meret, out almeno un mese - Infortunio per Alex Meret che oggi in allenamento si procurato una frattura del metatarso del piede. Da corrieredellosport.it
Meret out almeno un mese, la frattura potrebbe anche essere scomposta (Ansa) - Nota dell'Ansa circa l'infortunio accusato dal portiere del Napoli, Alex Meret, e i relativi tempi di recupero. ilnapolista.it scrive