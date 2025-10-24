Come noto, il Napoli è costretto a fare i conti con la tegola Alex Meret. Il portiere azzurro ha riportato una frattura del secondo metatarso del piede destro che lo terrà lontano dai campi per un bel po’. Quanto è ancora difficile dirlo, ma i colleghi di Ansa sottolineano che la frattura potrebbe anche essere scomposta e che nel migliore dei casi l’estremo difensore resterà out almeno un mese. Le ultime sull’infortunio di Meret. “Il portiere del Napoli ovviamente non ci sarà domani contro l’Inter e nei prossimi giorni verrà valutata l’intensità della frattura per capire i tempi di recupero. La frattura potrebbe infatti rivelarsi anche scomposta e potrebbe portare Meret a un intervento chirurgico. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Meret out almeno un mese, la frattura potrebbe anche essere scomposta (Ansa)