Mercato Juve | porte chiuse per il grande obiettivo bianconero? Avviati i dialoghi per il rinnovo rischia di non concretizzarsi il sogno della dirigenza La rivelazione

Mercato Juve: si chiudono le porte per il grande obiettivo della dirigenza? Contatti avviati per il rinnovo, rischia di sfumare il sogno bianconero. Un muro dorato si alza tra Sergej Milinkovic-Savic e un suo possibile ritorno in Italia. L’ Al-Hilal fa sul serio e, come riportato dall’esperto di mercato Gianluigi Longari di Sportitalia, ha avviato i dialoghi per blindare il centrocampista serbo, spegnendo sul nascere le rinnovate speranze del mercato Juve e delle altre pretendenti. L’Al-Hilal offre il rinnovo fino al 2028. Il club saudita non ha alcuna intenzione di lasciar partire il suo gioiello. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

