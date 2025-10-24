Mercanti di Venezi
Siamo i primi a dirlo. Beatrice Venezi è inadeguata al ruolo di direttrice della Fenice. Ma neanche della Fenice. Proprio al ruolo di direttrice d'orchestra. Anzi, inadeguata a qualsiasi ruolo, in generale. Non ha titoli, non ha curriculum, non è neanche bella a dirla tutta e ha dei capelli orrendi. Lo sappiamo. È lì perché è amica della Meloni, non sa dirigere e quando le hanno dato una bacchetta in mano pensava ci dovesse mangiare il sushi. Viva Verdi, abbasso Venezi! Però quello che abbiamo visto l'altra sera a Realpolitik - una di quelle trasmissioni dove per 200 minuti attaccano il governo senza contraddittorio mentre ti spiegano che il confronto democratico è a rischio era più che imbarazzante. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
