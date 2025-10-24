Applausi per Tinto Brass alla Festa del Cinema di Roma. Il 92enne regista veneziano ha percorso il red carpet capitolino in carrozzina assieme a Isabella Rossellini per presenziare alla proiezione del documentario “ Roberto Rossellini – Più di una vita ”. Brass conobbe Rossellini sul finire degli anni cinquanta quando lavorava alla Cinemateque di Parigi di Henri Langlois. Sono molto piccanti e divertenti le parole che Brass spende nella sua recente biografia sull’autore di Roma città aperta ( Una passione libera, Marsilio). Brass ricorda sia il momento dell’incontro ( “per me era un mito” ), poi le confidenze intime riguardo l’unione naufragata con Ingrid Bergman (“due volte abbiamo scopato, due volte è rimasta incinta”) e il lavoro insieme con Rossellini che chiede a Brass di montare il suo documentario girato in India: “La sera visionavamo insieme chilometri di pellicola. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mentre io montavo il documentario, lui montava la fidanzata”: Tinto Brass in carrozzina alla Festa del Cinema di Roma, le confessioni choc di Isabella Rossellini