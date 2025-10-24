Mentre io montavo il documentario lui montava la fidanzata | Tinto Brass in carrozzina alla Festa del Cinema di Roma le confessioni choc di Isabella Rossellini

Applausi per Tinto Brass alla Festa del Cinema di Roma. Il 92enne regista veneziano ha percorso il red carpet capitolino in carrozzina assieme a Isabella Rossellini per presenziare alla proiezione del documentario “ Roberto Rossellini – Più di una vita ”. Brass conobbe Rossellini sul finire degli anni cinquanta quando lavorava alla Cinemateque di Parigi di Henri Langlois. Sono molto piccanti e divertenti le parole che Brass spende nella sua recente biografia sull’autore di Roma città aperta ( Una passione libera, Marsilio). Brass ricorda sia il momento dell’incontro ( “per me era un mito” ), poi le confidenze intime riguardo l’unione naufragata con Ingrid Bergman (“due volte abbiamo scopato, due volte è rimasta incinta”) e il lavoro insieme con Rossellini che chiede a Brass di montare il suo documentario girato in India: “La sera visionavamo insieme chilometri di pellicola. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

