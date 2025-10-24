Mensa sotto osservazione Le verifiche del Comune | Porzioni minime nei piatti Ma la qualità è mantenuta
Sono già stati avviati provvedimenti nei confronti della ditta Sodexo, responsabile del servizio mensa, per il mancato rispetto delle grammature previste, e sono ora in fase di valutazione anche misure compensative a favore degli utenti, mentre è stata ugualmente confermata la qualità complessiva del cibo fornito. Questo è quanto emerso in occasione della seduta della Commissione consigliare Terza di Abbiategrasso, che martedì scorso aveva all’ordine del giorno le problematiche emerse nella mensa scolastica cittadina dopo le proteste di alcuni genitori, incentrate soprattutto sulle ridotte quantità di cibo servite agli alunni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
