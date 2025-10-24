Meno di una settimana per attivare fibra Tim a meno di 25€
Non hai più molto tempo per attivare fibra Tim a meno di 25€ sul sito dell’operatore, la promozione che regala 100€ (distribuiti in 20 mesi) è disponibile fino al 30 ottobre prossimo. I nuovi client i che attivano online la linea fissa dell’operatore blu ricevono, inoltre, lo sconto dei costi iniziali legati all’attivazione pari a 39,90€. Le tariffe includono chiamate e navigazione senza limiti, TIMVSION con Netflix, Disney+, Infinity+ e Dazn (anche con il tuo account se ne hai già uno) e in più hai in regalo Perplexity Pro per un anno. Se non sei cliente Tim su mobile e vuoi diventarlo per continuare a pagare fibra e chiamate senza limiti a soli 24,90€ grazie ad una delle nuove tariffe mobile low cost a partire da 6,99€ al mese con fino a 300 GB di dati. 🔗 Leggi su Pantareinews.com
