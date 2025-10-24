Mengoni pronto al bis | Questo sono io
"L’idea di questo spettacolo è immergere il pop nell’opera perché mi sento, con orgoglio, un cantante popolare" assicura Marco Mengoni parlando di quel Live in Europe 2025 che l’offre in pasto oggi e domani ai voraci appetiti dell’Unipol Arena. Il tour indoor non è soltanto la continuazione naturale di quello estivo negli stadi: è un cambio di pelle, un nuovo capitolo di un racconto che l’idolo di Ronciglione porta avanti da anni, intrecciando musica e visioni, riflessioni intime e scenografie capaci di tradurre in immagini i processi dell’esistenza. Decostruire per ricostruire: così funziona la vita, secondo lui. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
