Arezzo, 24ottobre 2025 – “Colpiscono le recenti notizie riguardanti inceneritore e raccolta differenziata” commenta il consigliere comunale Michele Menchetti. “ Per quanto riguarda l’impianto di San Zeno, la Regione Toscana, a guida Pd, ha dato l’ok ad Aisa per incenerire fino a 120mila tonnellate annue. È doveroso ricordare che in principio c’era solo una linea che bruciava fino a 45mila tonnellate, dopo di che è stato richiesto di realizzare la linea da 75mila in sostituzione della precedente che avrebbe dovuto essere dismessa, per arrivare all’oggi ovvero al mantenimento della L45 e di fatto quindi ad avere una potenziale linea da 120mila tonnellate da incenerire. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Menchetti: “Ciclo dei rifiuti: bocciati inceneritore e raccolta differenziata”