Menaggio cover e accessori per telefonia non a norma | sequestrati 5794 pezzi
Menaggio, 24 ottobre 2025 – I finanzieri della Compagnia di Menaggio hanno sequestrato 5794 articoli elettronici e accessori per telefonia, privi di requisiti richiesti per la vendita al dettaglio. In seguito al controllo di un esercizio commercialo della zona del Ceresio, hanno trovato cover per cellulari, protezioni per display, accessori per telefonia e numerosi dispositivi elettrici risultati privi delle indicazioni richieste, come l’etichettatura e le istruzioni d’uso. Al responsabile è stata elevata una sanzione amministrativa che parte da un minimo di 516 euro e può arrivare fino a 25mila. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
