memorial yara gattavecchi il dolore che si trasforma e il dono che genera vita

Nel 2021 Montepulciano vive il dramma di Yara Gattavecchi, la giovane che, ad appena 16 anni, perde la vita in un incidente dalla dinamica incredibile ma dalle conseguenze, purtroppo, fatali. Nella profondità del loro dolore, i genitori trovano la forza e la lucidità per decidere di donare gli organi della studentessa, come atto d’amore nei confronti di altre persone in grave difficoltà. Il gesto è talmente significativo che la sezione locale dei donatori degli organi, Aido, viene intitolata, d’intesa con la famiglia, alla memoria di Yara e viene varata una manifestazione che mette al centro attività di informazione e sensibilizzazione su questo delicatissimo tema. 🔗 Leggi su Lanazione.it

