Meloni | ‘uso di asset russi rispettando diritto e sostenibilità’

Al vertice Ue si affronterà il tema “dei beni congelati russi rispetto ai quali riteniamo, e non siamo i soli, che sia necessario rispettare il diritto internazionale, il principio di legalità, tutelare la stabilità finanziaria e garantire la sostenibilità di ogni passo che dovesse essere intrapreso”, ha detto Meloni in vista del Consiglio europeo. “la. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Meloni: ‘uso di asset russi rispettando diritto e sostenibilità’

Meloni in Senato in vista del Consiglio UE: "Hamas dimostra chi è nemico palestinesi. Pressioni su Putin per pace". E sugli asset russi congelati... - facebook.com Vai su Facebook

Quindi, sentendo Meloni - brutalizzo - niente nostri militari in Ucraina e niente interventi su asset russi. Il sostegno, un gargarismo. Male, malissimo. In questi stessi istanti, la Russia sta bombardando le città ucraine. Con le chiacchiere non si salvano vite - X Vai su X

Asset russi e immigrazione. La giornata di Meloni al Consiglio Ue - L’Ue fa pressione sul primo ministro belga affinché cambi posizione sul piano di prestiti all’Ucraina. Segnala formiche.net

Armi a Kiev e paletti su asset russi. Meloni lancia segnali a Trump - La premier si tiene in equilibrio tra Usa e Ue in vista del consiglio europeo. Si legge su repubblica.it

Asset russi, Italia prudente sulla proposta di confisca/ Meloni: “Tutelare stabilità e principio di legalità” - Giorgia Meloni sugli asset russi resta prudente: "Valuteremo misura con Usa e G7 ma è necessario rispettare il diritto internazionale e tutelare la stabilità" ... ilsussidiario.net scrive