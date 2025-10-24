Meloni | ‘uso di asset russi rispettando diritto e sostenibilità’

24 ott 2025

Al vertice Ue si affronterà il tema “dei beni congelati russi rispetto ai quali riteniamo, e non siamo i soli, che sia necessario rispettare il diritto internazionale, il principio di legalità, tutelare la stabilità finanziaria e garantire la sostenibilità di ogni passo che dovesse essere intrapreso”, ha detto Meloni in vista del Consiglio europeo. “la. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

