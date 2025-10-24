Meloni ritrova l’ex compagno Andrea Giambruno come moderatore di un convegno a Milano con ministri e istituzioni Ue

Saluta Meloni, modera Giambruno. Fa un certo effetto vederli di nuovo insieme, la premier e l’ex compagno, l’uno vicino all’altra nella locandina che annuncia il programma del Green Building Forum, convegno organizzato per lunedì a Milano dal quasi omonimo Green Building Council, che raccoglie imprese e associazioni dell’edilizia sostenibile. I promotori sono riusciti ad assicurarsi un ricco parterre e una buona sfilata di ministri e istituzioni europee: interverranno, tra gli altri, Matteo Salvini, Daniela Santanchè, Gilberto Pichetto Fratin, Alessandro Giuli, Elisabetta Casellati, Attilio Fontana, Raffaele Fitto e la presidente del Parlamento Ue Roberta Metsola. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

