Meloni ritrova l’ex compagno Andrea Giambruno come moderatore di un convegno a Milano con ministri e istituzioni Ue

Ilfattoquotidiano.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Saluta Meloni, modera Giambruno. Fa un certo effetto vederli di nuovo insieme, la premier e l’ex compagno, l’uno vicino all’altra nella locandina che annuncia il programma del Green Building Forum, convegno organizzato per lunedì a Milano dal quasi omonimo Green Building Council, che raccoglie imprese e associazioni dell’edilizia sostenibile. I promotori sono riusciti ad assicurarsi un ricco parterre e una buona sfilata di ministri e istituzioni europee: interverranno, tra gli altri, Matteo Salvini, Daniela Santanchè, Gilberto Pichetto Fratin, Alessandro Giuli, Elisabetta Casellati, Attilio Fontana, Raffaele Fitto e la presidente del Parlamento Ue Roberta Metsola. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

meloni ritrova l8217ex compagno andrea giambruno come moderatore di un convegno a milano con ministri e istituzioni ue

© Ilfattoquotidiano.it - Meloni “ritrova” l’ex compagno Andrea Giambruno come moderatore di un convegno a Milano con ministri e istituzioni Ue

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

meloni ritrova l8217ex compagnoMeloni “ritrova” l’ex compagno Andrea Giambruno come moderatore di un convegno a Milano con ministri e istituzioni Ue - Al Green Building Forum di Milano l'incontro virtuale tra la premier e l'ex compagno, lui tra i moderatori con ministri e istituzioni UE ... Segnala ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Meloni Ritrova L8217ex Compagno